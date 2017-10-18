Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 12'si tutuklu 23 esnafın yargılanmasına başlandı. Sanıklardan 9'unun adli kontrol şartıyla tahliye edildiği duruşma, ertelendi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dün başlayan duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi" oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ali K, Muharrem K, Niyazi K, Hamdi Sepetci, Mehmet K, Celal Ç, Hayrettin Kuş, Vedat L, Hüseyin Leylek, Ahmet Y, Sefa O. ve Mehmet Y. ile tutuksuz sanıklar Tahir B, Hüseyin D, Doğan T, Salim G, Cevat B, Hasan Ö, Sadettin D. ve Necip Ö. katılırken, diğer sanıklar Osman A, Saffet A. ve Turgut A. hakkında da yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Hamdi Sepetci'nin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Hamdi Sepetci ise savunmasında 40 yıl sanayide esnaflık yaptığını daha sonra burayı kapatarak hediyelik eşya satmaya başladığını ifade ederek, şunları belirtti:

"Mehmet isminde üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen biriyle arkadaş olduk. Bana müşteri getiriyordu. Mehmet bir gün yine yanıma geldi, 'Benim üzerime kayıtlı bir fatura olmadığı için bana hat vermiyorlar. Sen bana hat alır mısın?' dedi. Ben de hat alıp Mehmet'e verdim. Mehmet bu hattı bir yıla yakın bir süre kullandı. Ben ona iyi niyetli yaklaştım. Benim hiç akıllı telefonum olmadı. Ben bankadan para çekmesini bile bilmiyorum."

Sanığın ifadesi üzerine açıklamada bulunan mahkeme heyeti, Sepetci'nin aldığı hattı kullanan kişinin örgütün sözde il imamı olduğu iddia edilen firari A.G. olduğunu söyledi.



Mahkeme heyetinin kendisinin kapatılan Zaman gazetesi için eylemlere katıldığına dair fotoğrafının bulunduğunu hatırlatması üzerine Sepetci, "Cezaevinde köylüm yatıyordu. Onunla görüşebilmek için savcı beyden izin almaya adliyeye geldim. Savcı beyin yoğun olması üzerine kendisiyle de görüşemedim. Çıktığımda da kalabalığın niye toplandığını dahi bilmiyordum. Orada biraz bekledikten sonra ayrıldım." ifadesinde bulundu.

Sanık Niyazi K. ise savunmasında Bank Asya'daki hesabın kendisine ait olmadığını iddia etti.



Kendi hesabının başka bir bankada olduğunu ileri süren Niyazi K, "Yakınlarımın bana emanet ettiği 23 bin lira parayı diğer bankadaki paramla karışmaması ve kendi bankama yakın olması nedeniyle Bank Asya'ya yatırdım. Ben ticaret yapan bir esnafım. Bank Asya'da hiç param olmadı." diye konuştu.



Niyazi K, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası kapatılan Pamukçu Eğitim Vakfı üyeliğiyle ilgili de " Bana 'Sen hayır işlerini seversin' dediler. Beni buraya kaydettiler. Ben ezelden beri kendimi hayır işlerine adadım. 70 yaşındaki biri olarak terör örgütü üyeliğinden yargılanmak beni kahrediyor. "diye konuştu.

FETÖ'nün sohbetlerine katılmadığını, yer aldığı sohbetlerin cami cemaati ile yapıldığını kaydeden Niyazi K, "Cami çıkışlarında arkadaşlarla cami önlerinde sohbetlerimiz olurdu. Bir arkadaşımın evinde sohbete katılırdım. Bu sohbetlerde ilmihal, hadis, spor gibi konularda konuşurduk. Siyasi bir konuşmamız olmazdı. Ben sporu çok seviyorum. Fenerbahçe ile ilgili şike olaylarından sonra bir daha sohbete gitmedim." savunmasını yaptı.

Diğer sanıklar ile sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıklardan Hamdi Sepetci, Hayrettin Kuş, ve Hüseyin Leylek'in tutukluluk halinin devamına, diğer tutuklu 9 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı 28 Aralık'a erteledi.







