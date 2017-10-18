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Trafik polislerine rüşvet teklif edildiği iddiası

18 Ekim 2017 Çarşamba, 19:46
Trafik polislerine rüşvet teklif edildiği iddiası

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde trafik polisine rüşvet teklif ettiği öne sürülen sürücü hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Denizli-Muğla kara yolundaki Kale Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde kamyon ve kamyonetleri denetleyen polis ekipleri, bir kamyonda takılı olan takografın arızalı olduğunu tespit etti.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun gerekli maddelerince işlem yapan polis memurlarına bir kamyon sürücüsünün rüşvet teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Bunun üzerine kamyon sürücüsü hakkında "görevli memura rüşvet teklif etmek" suçundan işlem yapıldı.

Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, kamyon sürücüsü hakkında işlem yapan iki polis memurunu makamında kabul ederek gösterdiği davranıştan dolayı tebrik etti.

Polis memurlarına teşekkür belgesi veren Demir, "Emniyet teşkilatı çok disiplinli bir kurumdur. Burada yapılan hatalar nasıl ceza görüyorsa yapılan güzel şeyler de ödülle karşılık buluyor, bu bilinçle çalışan bütün mesai arkadaşlarımın başarılarının devamını diliyorum." dedi.

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