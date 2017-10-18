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Ortaca ile Mangalia kardeş şehir oldu

18 Ekim 2017 Çarşamba, 20:26
Ortaca ile Mangalia kardeş şehir oldu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesiyle Romanya'nın Mangalia kenti arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Ortaca Şubesi'nde düzenlenen törende, imzalar Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ve Mangalia Belediye Başkanı Radu Cristian tarafından atıldı.

Ortaca Belediye Başkanı Karaçelik,yaptığı konuşmada, kardeş şehir protokolünün hem kültürel hem de ticari anlamda iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesine vesile olacağını söyledi.

Mangalia Belediye Başkanı Radu Cristian ise Türkiye'de ilk kez Ortaca ile kardeş şehir olduklarını bildirdi.

Aldıkları davetten onur duyduklarını ifade eden Cristian, "Ortaca çok güzel ve turistik bir şehir. Bölgeyi çok beğendim. Bundan sonraki ticaretimizin gelişmesi açısından bu anlaşma çok iyi olacak. Diğer bütün çalışmalarımıza da katkısı olacak. Kültürel, turizm, ticaret ve birçok alanda katkı sağlayacak. Mangalia, Romanya’nın en eski şehirlerinden biri. Bu protokol, ülkelerimizin arasındaki ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlayacak. Mangalia'da 3 binin üzerinde Müslüman halk var." diye konuştu.

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