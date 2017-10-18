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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

18 Ekim 2017 Çarşamba, 21:28

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da lastiği patlayan otomobilin devrildiği kazada aynı aileden bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Yeşil'in kullandığı 06 DS 583 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 35. kilometresinde, arka sağ tekerinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Karşı şeride geçtikten sonra 4 takla atan otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada araçta bulunan aynı aileden Adile Yeşil olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü Ramazan ile Kudret, Sadık, Ayser ve Naile Yeşil ise ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edilen yaralılardan Naile ve Kudret Yeşil'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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