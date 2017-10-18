Adana'da asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi

ADANA (AA) - Adana'da asansör bakımı yapan tamirci, asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir apartmandaki asansörün bakımını yapan Tarık Turut (32), ikinci kattan boşluğa düştü.
İşçinin asansör boşluğuna düştüğünü fark eden apartman sakinleri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, zemin kattaki asansör kapısını açarak işçiye ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Turut'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Haberi alarak olay yerine gelen işçinin yakınları gözyaşı döktü.
Turut'un cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.