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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen 18. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne çeşitli gösterilerle devam edildi.

Festivalin ikinci gününde, Türk Hava Kurumu pilotları microlight ve paramotor gösterisi yaparken, base jump (serbest düşüş), skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Babadağ'dan uçuş yapan pilotların gökyüzünde yaptıkları gösteri, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Festival Komite Başkanı Kadri Tuğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin ilk gününde 2 bin kişinin uçuş yaptığını, ikinci gününde de bu sayının 2 bini geçeceğini söyledi.

Festivalin kazasız ve güzel bir şekilde devam ettiğini belirten Tuğlu, "Yamaç paraşütü, kuş adam, base jump, motorlu kanat gösterileri gibi birçok gösteri yapılıyor. Toplu yapılan yarasa adam gösterileri de çok başarılı oldu. Bunlar dünyada ilk kez burada denendi." dedi.

Tuğlu, festivalde dünya havacılığına yeni hareketler, formasyonlar ve disiplinler getirildiğini söyledi. Festivale ilgiden memnun olduklarını ifade eden Tuğlu, organizasyonla Fethiye esnafının da ekonomisine katkı sağlandığını dile getirdi.

Festival için Çekya'dan gelen akrobasi pilotu Tomas Lednik, yıllardır festivale katıldığını ve bu yılın geçen yıllara göre daha güzel geçtiğini belirtti. Pilotların üst seviye uçuşlar yaptığını vurgulayan Lednik, dünyanın birçok yerinde uçuş yaptığını, Fethiye'deki organizasyonun mükemmel olduğunu kaydetti.