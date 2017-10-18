Kamyonete çarpan pikap sulama kanalına düştü: 3 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kamyonete çarpan pikabın sulama kanalına devrilmesiyle 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli'den Osmaniye istikametine gelen Mahmut Mutlu T. (23) idaresindeki 80 FT 855 plakalı pikap, Sakarcalık köyü yakınlarında aynı istikamette ilerleyen Halil Yıldız idaresindeki 80 EG 915 plakalı kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle pikap, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.
Olay yerine gelen sağlık ve AFAD ekipleri, yaralıları kanaldan çıkardı. Durumu ağır olan Mahmut Mutlu T. ambulansla özel bir hastaneye sevk edilirken, hafif yaralanan Bayram Ali Yıldız ve Halil Yıldız'a olay yerinde müdahale edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.