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Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü

18 Ekim 2017 Çarşamba, 22:53

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Ereğli Yolu Caddesi'nde Muhammet D. idaresindeki 67 DD 141 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bulunan tırın dorsenine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü aracın içerisinde sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışmasının ardından Muhammet D. sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince, Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muhammet D., müdahaleye karşın yaşamını yitirdi.

Bu arada olay yerine ve hastaneye gelen Muhammet D'nin yakınları, vefat haberinin ardından sinir krizi geçirdi.

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