Adana'da trafik kazaları: 4 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Erdal Basmacı idaresindeki 80 FT 517 plakalı tır, merkez Çukurova ilçesi otoban Balcalı çıkışı yakınlarında, önde seyreden Ramazan Aktay'ın kullandığı 01 BVR 55 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada, araç sürücüsü Aktay yara almadan kurtulurken, aracın arka koltuğunda oturdukları öğrenilen Tuba Koç, Sultan ve Ayşe Aktay yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Hüseyin Erdi Kuyucu'nun kullandığı 01 JE712 plakalı otomobil ise merkez Yüreğir ilçesi Afet Evleri Caddesi'nde refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Yaralanan Kuyucu, sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.