Adana'da ayakkabı imalathanesinde yangın: 4 yaralı

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ADANA (AA) - Adana'da ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nde bir ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İmalatta kullanılan yapıştırıcıların tutuşmasıyla alevler, kısa sürede iş yerinin her yerini sardı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında Ülkücan (12), Mehmet (16) ve Ömer Çekiç (45) ile Ziya Sartak çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla atölyeden çıkartılan yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ülkücan Çekiç'in durumunun iyi olduğu, diğer üç kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.