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Hatay’da trafik kazası: 5 yaralı

18 Ekim 2017 Çarşamba, 23:45
Hatay’da trafik kazası: 5 yaralı

HATAY (AA) - Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nuriye Civelek Caddesi'nde seyir halinde olan Alican Bektaşoğlu'nun (20) yönetimindeki 31 NT 069 plakalı motosiklet, önce aynı istikamette giden Şaban Yalçın'ın kullandığı 31 NP 724 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, yol kenarında bekleyen Suriyeli yayalara çarparak durabildi.

Kazada Bektaşoğlu ve motosiklette yolcu olarak bulunan Oğuzhan Telli (17) ile yayalar Suriye uyruklu İbrahim Abu Haleve (25), Fazıl Hasan (16) ve 3 yaşındaki Murad Haleve yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Bektaşoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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