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Kars'ta silahlı kavga: 1 yaralı

18 Ekim 2017 Çarşamba, 23:55

KARS (AA) - Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Serhat Öğrenci Yurdu önünde karşılaşan ve aralarında önceden husumet olduğu belirtilen M.M. ile Ç.B. tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.M, beraberinde getirdiği silahla Ç.B'ye ateş etti.

Yaralanan Ç.B. yakınları tarafından Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından kaçan M.M'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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