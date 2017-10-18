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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kişi, motosikletini tamir etmediğini öne sürdüğü ustayı silahla yaraladı.



Alınan bilgiye göre, Nuri (23) ve Hasan Ç. (20) kardeşler, önceden motosikletlerinin tamirini yaptırdıkları Ulaş Mahallesi'ndeki Mustafa Asım Ağcabay'dan aracın tamir edilmediğini öne sürerek, motosiklete yeniden bakmasını istedi.

Ağcabay'ın durumu kabul etmemesi üzerine tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda kardeşlerden Nuri Ç. tamirciyi silahla yaraladı.

Mustafa Asım Ağcabay, ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri zanlılardan Hasan Ç'yi gözaltına aldı, kaçan Nuri Ç'nin yakalanması için ise çalışma başlattı.

Ağcabay'ın kardeşi Gökhan Ağcabay, ateş eden kişinin birkaç gündür dükkana gelip kendilerine rahatsızlık verdiğini belirterek, "Biz dükkanda çalışıyorduk, gelip 'motorumu nasıl yapmazsınız' deyip ateş etti. Bir el havaya bir el yere sonra da ağabeyime ateş etti. Ben de peşlerinden koştum, bana da ateş etti ama değmedi. Biz de polisi ve ambulansı çağırdık. Hastaneye getirdik, durumu ağır." dedi.