Aydın'da yanmış kadın cesedi bulunması

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde yanmış kadın cesedi bulunmasına ilişkin gözaltındaki baba ve 2 oğlu tutuklandı.

Manastır koyu mevkisindeki makilik alanda 9 Ekim'de Eylem Gülçin Kanık'ın yanmış cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen baba M.K. (41) ve oğulları G.K. (17) ile Y.K. (16) tutuklandı. Böylece olaydan sonra tutuklananların sayısı 5'e yükseldi.

Didim'de Manastır koyu mevkisinde 9 Ekim'de makilik alanda yanmış kadın cesedi olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirmiş, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin Eylem Gülçin Kanık'a ait olduğu belirlenmişti.

Olayla ilgili çalışma başlatan Didim Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kayıp başvuruları ile bölgedeki güvenlik kameralarını incelemiş 5 kişiyi gözaltına almıştı. Zanlılardan işlemleri tamamlanan E.D. ve S.Ç, dün sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunduğu belirtilen Kanık'ın yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak için zanlılarla anlaştığı, para konusunda anlaşmazlık çıkması üzerine öldürüldüğü iddia edilmişti.

Kanık'ın daha önce televizyonda yayınlanan bir moda programına katıldığı da öğrenildi.



