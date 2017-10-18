Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY davası

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, kapatılan Elbistan Sanayici ve İşadamları Derneği (ELSİAD) eski başkanları ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 19'u tutuklu 22 sanığın yargılandığı davada, biri hariç etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan 13 sanık tahliye edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. Bazı tutuklular ise bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi.

Celsede ilk olarak dava dosyasına konulan belgeler ile gizli tanıklardan "Vatansever Mehmet"in sanıklar hakkındaki ifadesi okundu.

Bu gizli tanığın ifadesinde, sanıkların FETÖ/PDY'nin sohbet toplantılarına katıldığı, bu kişilerden bazılarının Elbistan ilçesinde örgütün mütevelli heyetinde olduğu ve FETÖ'ye eleman sağlama faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi.

Savunmalarını yapan sanıklar, gizli tanığın ifadesini kabul etmediklerini söyledi.

Daha sonra, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen tutuklu 12 sanık, terör örgütüyle ilgili bilgi verdi.

Mahkeme heyeti, itirafçı olan A.K, A.A, A.O.S, D.K, E.D, F.B, K.K, M.A, N.G, O.A, R.Y. ve T.A'nın yanı sıra bir diğer tutuklu H.K'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.