Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA)- Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak Antep fıstığının kilogramı 28 ile 36,58 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|28,01
|31,26
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|28,00
|36,58
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|41,00
|50,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|85,00
|120,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|71,25
|87,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|79,00
|82,00
|Ceviz kabuklu (kuru)
|Kg
|13,60
|16,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|40,00
|40,35
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|8,00
|11,00
|Biber salçası (acı)
|Kg
|4,20
|4,20
|Kırmızı biber (pul)
|Kg
|8,00
|8,00