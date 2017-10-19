Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yunan gümrükçülerin grevi başladı

19 Ekim 2017 Perşembe, 09:22
Yunan gümrükçülerin grevi başladı

EDİRNE (AA) - Yunanistan gümrük çalışanlarının grevi başladı.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı duyuruya göre, Yunanistan'ın Kipi ve Kastanies gümrük kapılarında görevli gümrük personelinin başlattığı grev nedeniyle Pazarkule Sınır Kapısı'nda araç ve yaya geçişine izin verilmeyecek.

Yunanistan'a tır geçişinin yapılabildiği tek sınır kapısı İpsala Sınır Kapısı'ndan ise sadece balık yüklü tırlar geçiş yapabilecek. Bu sınır kapısından ise otomobil ve otobüslerin geçişlerine kontrollü izin verilecek.

Yunan gümrükçülerin grevleri yarın sabah sona erecek.

İLGİLİ HABERLER
&quot;Cumhuriyet Kadınları Korosu&quot; huzurevinde konser verdi
YEREL

"CUMHURİYET KADINLARI KOROSU" HUZUREVİNDE KONSER VERDİ
Edirne’de trafik kazası: 2 ölü
YEREL

EDİRNE’DE TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ
Edirne’deki FETÖ/PDY davası
YEREL

EDİRNE’DEKİ FETÖ/PDY DAVASI

Milli güreşçi Adar'ın hedefi zirvede kalmak
YEREL

MİLLİ GÜREŞÇİ ADAR'IN HEDEFİ ZİRVEDE KALMAK
Edirne'de 186 kaçak ve sığınmacı yakalandı
YEREL

EDİRNE'DE 186 KAÇAK VE SIĞINMACI YAKALANDI
FETÖ şüphelisi sınırı geçemedi
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİSİ SINIRI GEÇEMEDİ
Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
YEREL

EDİRNE'DE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Edirne Ticaret Borsası
YEREL

EDİRNE TİCARET BORSASI

Yunan gümrükçülerin grevi yaya geçişlerini de etkileyecek
YEREL

YUNAN GÜMRÜKÇÜLERİN GREVİ YAYA GEÇİŞLERİNİ DE ETKİLEYECEK