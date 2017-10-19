Trabzon'da kültür sanat

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TRABZON (AA) - Trabzon Devlet Tiyatrosu, yeni sezonda perdelerini açtığı "Leblebici Horhor" adlı oyunu sahnelemeye devam ediyor.

Takfor Nalyan'ın yazdığı, Münir Canal'ın yönettiği oyunda, Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçıları Uğur Keleş, Emre Ön, Ceyhun Gen, Mert Hürol, Banu Manioğlu, Fatma Kum Ertekin ve Didem Özkavukçu Aygün'e, mezun sanatçılar Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan, Mahir Elvan, Selin Poyraz, Elvan Tubikoğlu, Gülendam Rümeysa Sağlam, Ogün Kılıç, Efecan Baştürk ve Erkan Akçelik eşlik ediyor.

Oyunda aynı zamanda İsmet Yanıkoğlu, Aykut Güner, Şeydanur Yılmaz, Yaman Tabakoğlu, Merve Demeli ve Dilek Tunç rol alırken, oyunun orkestrası Emin Serdar Kurutçu, Özdeğer Bilgen, Alican Pelit, Halil İbrahim Topsakal, Serkan Ecevit Tarım, İdris Yılmaz ve Ahmet Birkan Şentürk'ten oluşuyor.



Dramaturgu Tolga Güven, dekor tasarımı Güven Öktem, kostüm tasarımı Sevgi Türkay, ışık tasarımı Nihat Bahar ile müziği Kemal Günüç ve dansı Nurdan Sinkil tarafından hazırlanan oyunun yönetmen yardımcısı koltuğunda Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Uğur Keleş oturuyor.

Oyun, bugün, yarın ve 21 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

- "9'uncu Uluslararası Sanat Günleri

Trabzon Sanatevi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile özel sponsorların destekleriyle "9. Uluslararası Sanat Günleri' organize edilecek.

Sanat günleri etkinlikleri kapsamında, bugün Trabzon Sanatevi bahçesinde saat 13.00 ile 19.00 arasında defile, fotoğraf, karikatür ve şiir sergisi ile yazar-şair Cezmi Ersöz tarafından söyleşi, saat 20.00'de de Elesa Halk Müziği Topluluğu tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezinde konser düzenlenecek.

Etkinlikler kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisinde, fotoğraf sanatçısı Leyla Emektar'ın "Fotoğrafımızda 1960'tan Günümüze" adlı sergisi açılacak.

Sergi, 20 Ekim Cuma gününden itibaren sanatseverler tarafından gezilebilecek.

- Cem Adrian konser verecek

Sanatçı Cem Adrian, Trabzon'da vereceği konserde sevenleriyle bir araya gelecek.

Ülke genelinde konserlerine devam eden Cem Adrian, 20 Ekim Cuma günü saat 20.30'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezindeki konserde sevilen eserlerini seslendirecek.