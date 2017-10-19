Kaçmak isterken yakalanan eski yargı mensubu çifte dava

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ADANA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçmak için geldikleri İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalanan Adana'da görevliyken ihraç edilen eski savcı ve hakim çift hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Örgütle bağlantıları olduğu iddia edilen eski hakim ve savcılarla ilgili hazırlanan iddianameler Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinden yargılamaların yapılacağı Adana'daki terör mahkemelerine dağıtılmak üzere Adana Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Meslekten ihraç edilen tutuklu eski Adana Cumhuriyet Savcısı Muammer Taha Ekim ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski hakim eşi Gamze Ekim hakkında hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi.

İddianamede, çiftin silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasından 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kuruluşu, yapısı ve hiyeraşik işleyişiyle ilgili bilgi verilen iddianamede, yapının yargı sistemini nasıl ele geçirdiği de ayrıntılı olarak anlatıldı.

Sanık çiftin telefonlarında yapılan incelemede örgüt üyelerinin gizli iletişim aracı ByLock programını aktif olarak kullandıklarının belirlendiği belirtilen iddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından ByLock içeriklerini çözümleme çalışmalarının halen devam ettiği de bildirildi.



Sanık Muammer Taha Ekim'in üyesi olduğu bir televizyon platformundan FETÖ/PDY'le bağlantılı televizyon grubu kanallarının çıkartılması üzerine aboneliğini iptal ettirdiği belirtilan iddianamede, çiftin FETÖ/PDY örgütü ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle Hakimler Ve Savcılar Kurulu'nun 16 Temmuz 2016'da görevden uzaklaştırıldığı, uzaklaştırılma kararı üzerine çocukları ile İzmir Adnan Menderes Hava Limanı'ndan Almanya'ya gitmek için uçağa binmek üzereyken polislerce yakalandıkları aktarıldı.

Sanık çiftin kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği'ne üye oldukları da belirtilen iddianamede, sanıklar ile bilgi sahibi olan tanıkların ifadeleri de yer aldı.

Muammer Taha Ekim, savunmasında Almanya'ya giderken yakalanmalarıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Kızımızın iyi bir eğitim alması için kızımızı İsviçre'de yaşayan eşimin amcasının oğlunun yanına bırakıp dönmeye karar verdik. Görevimizi aksatmamak ve pazartesi de mesaide olabilmek için de İsviçre'ye en yakın tarih ve saatli uçağın Almanya uçağı olduğunu öğrenince, ilk uçak İzmir'de olduğundan İzmir'e hareket ettik. Ancak bu süre içinde eşim ile birlikte hakkımızda meslekten el çektirme ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı çıkarıldığını bilmiyorduk."

Ekim ayrıca, hakkındaki tüm suçlamaların soyut, her türlü şüpheden uzak objektif delile dayanmayan iddialardan oluştuğunu öne sürdü.

Gamze Ekim de hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, Almanya'ya gitmeye çalışma nedenleriyle ilgili eşiyle benzer açıklamada bulundu.

Sanık çift önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlanacak.