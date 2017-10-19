Gaziantep Basketbol doludizgin

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GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği sonuçlarla taraftarını sevindiren Gaziantep Basketbol, resmi maçlardaki galibiyet serisini 3'e çıkardı.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Galatasaray Odeabank'a 82-58 mağlup olan Gaziantep Basketbol, daha sonra FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda, İtalya'nın Capo d'Orlando takımını konuk etti. Bu sezon Avrupa'daki ilk maçından İtalyan ekip karşısında sahadan 82-77 galip ayrılan Gaziantep ekibi, Süper Lig'in 2. haftasında ise Pınar Karşıyaka'ya 74-73 üstünlük kurmayı başardı.

Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçında Yunanistan'ın PAOK takımını 85-82 yenen kırmızı-siyahlılar, 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Hafta sonu Süper Lig'de Fenerbahçe Doğuş'a konuk olacak Gaziantep Basketbol, bu maçı da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Başantrenör Stefanos Dedas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan ekibine karşı özellikle dönüm noktalarında ataklara iyi cevap verip galip geldiklerini söyledi.

Basketbol adına iyi işler yaptıklarını anlatan Dedas, daha iyi olabileceklerine işaret etti.

Şampiyonlar Ligi ve Süper Ligi bir arada götürmenin zorluğuna değinen Dedas, "PAOK galibiyetine sevinecek zamanımız dahi yok. O yüzden hemen lige odaklanmak zorundayız. Hafta sonu deplasmanda Fenerbahçe gibi güçlü bir ekiple karşılaşacağız. Şu an tek düşüncemiz Fenerbahçe maçı. Buna odaklanıp çıkışı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.