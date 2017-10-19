Van turizmi "Eski Van şehri" ile canlanacak

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VAN (AA) - Van Kalesi'nin güney yakasında, "eski Van şehri" olarak adlandırılan bölgede başlatılacak proje çalışması ile 19'uncu yüzyıla ait yapılar restore edilerek, turistlerin konaklayabileceği ve yöresel ürünleri satın alabileceği mekanlar haline dönüştürülecek.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından Van Kalesi'nin güney yakasında bulunan ve "eski Van şehri" olarak adlandırılan bölgenin turizme kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar'ın proje danışmanlığında yürütülen "Eski Van Şehri Müzekent Projesi" kapsamında bölgede ortaya çıkarılacak 19'uncu yüzyıla ait parfüm dükkanları, adliye binası, han, karakol gibi yapılar restore edilecek. Bu yapılar turistler için konaklama, kahvaltı salonu ve yöresel ürünlerin tanıtıldığı ve satışının yapıldığı mekanlara dönüştürülecek.

- "Hem turizme, hem ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz"

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeye başlamadan önce yeniden ortaya çıkarmayı planladıkları eski Van şehrinin aslına uygun olarak animasyon filmini hazırladıklarını söyledi.

Doç. Dr. Konyar'ın kazı başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yürütülen kazı çalışmalarının ardından bölgeyi canlandırmak için çalışmaları hızlandıracaklarını anlatan Güray, "Bizim burada uzun vadedeki hedefimiz sadece aslına uygun olarak tüm yapıların yeniden ayağa kaldırılması değil buranın turizm anlamında bir cazibe merkezi haline getirilmesidir." dedi.

Halil İbrahim Güray, amaçlarının Van'a gelen turistlere eski Van şehrinin dokusunu sergilemek ve yeni konaklama alanları oluşturmak olduğunu ifade etti.

Bölgeye gelen turistlere burada Van kahvaltısı, yöresel ürünler ve tarihi bir şehir sunmak istediklerini anlatan Güray, "Bu sayede hem kentin ekonomisine hem de turizmine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Uzun vadede düşündüğümüzde sadece Van değil Van Gölü havzasını ve Doğu Anadolu Bölgesi'ni ilgilendiren bir proje olduğu kanatindeyiz." diye konuştu.

- "Temel hedef turizm gelirini artırmak"

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler ise Van'ın tarihi güzelliklere sahip bir kent olduğunu dile getirdi.

Proje sayesinde Van Kalesi ile kenti buluşturmayı amaçladıklarını anlatan Güler, şöyle konuştu:

"Van'ı 100 yıl önceki mimarisiyle, geçmişteki dokusuyla yaşatmak, 100 yıllık sokaklarındaki o tarihsel otantik havayı, yöre lezzetlerini turistlerle buluşturmak istiyoruz. Bu yıl Van turizmi önemli bir seviyede. İranlı turist akınına uğruyor. Buradaki temel hedefimiz, turistlerin ilimize bırakacağı geliri artırmak. Van'a gelen İranlı turistler daha çok alışveriş yapıp, ticari anlamda bir şeyler kazandırıyorlar ama biz burada tarih turizmi yapmak istiyoruz."

Doç. Dr. Erkan Konyar da proje ile 19'uncu yüzyıl dokusuna ait mimari eserleri canlandıracaklarını ifade etti.

Bu eserleri koruma altına alınacaklarını ve tarih turizmine değer veren insanlara yeni gezi güzargahı oluşturacaklarını anlatan Konyar, "Burası turistik bir değer ve tarihsel dokunun korunduğu bir kent. Özellikle sivil mimari örneklerinin hem Van'da hem de yabancı turist anlamında önemli bir sinerji yaratacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.