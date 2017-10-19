Öğrenciler şehit ailelerine destek için mutfağa girdi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da bulunan Nevzat Karabağ Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencileri, geliri şehit aileleri, gazi yakınları ile Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak anlamlı organizasyon için mutfağa girerek hünerlerini sergiledi.

Daha önce birçok sosyal sorumluluk projesine imza atarak düşük gelirli ailelere yardımda bulunan Nevzat Karabağ Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencileri, anlamlı bir etkinlik daha gerçekleştirdi.

Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Meryem Sungur öncülüğünde şehit aileleri ve gazi yakınlarına destek olmak için bir araya gelen öğrenciler, yöresel yemeklerin satışa sunulacağı organizasyon düzenleme kararı aldı.

Daha önce ellerinde kalem defter bulunan öğrenciler, bu kez mutfağa girerek şehit aileleri ve gazilere destek olmak için kolları sıvadı. Vefakar öğrenciler, evlerinde el emeği göz nuru hazırladıkları yöresel yiyecek ve içecekleri okulun konferans salonunda satışa sundu.

Geliri şehit aileleri, gazi yakınları ile Mehmetçik Vakfına bağışlanacak etkinlikte okul öğrencileri ve öğretmenler, yiyecekleri satın alarak yardım kampanyasına destek oldu.

Okul Müdürü Vasip Elbil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul olarak birçok sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını ve atmaya devam edeceklerini anlattı.

Geçen yıl yaptıkları benzer bir organizasyonla Mehmetçik Vakfına bağışta bulunduklarını hatırlatan Elbil, şöyle devam etti:

"Öğretmen ve öğrencilerimizin katkılarıyla güzel bir çalışma oldu. Bunun neticesinde elde edeceğimiz maddi yardımı yine Mehmetçik Vakfına götürüp bağışta bulunacağız. Öğrencilerimizin liderlik ve sorumluluk özellikleri çok yüksek. Yeter ki bizler bunlara yön verebilelim. Bu tür hayır işlerinde çok istekliler. Biz okul olarak öğretim anlamında başarılı bir okuluz. Birlik, dayanışma ruhunu da işte bu şekildeki çalışmalar ve projelerle öğrencilerimize aşılamaya çalışıyoruz."

- "Muhtarlıklardan ihtiyaç sahibi ailelerin listelerini topluyorlar"

Organizasyona öncülük eden öğretmen Sungur ise öğrencilerin organizasyona büyük heyecanla katkı verdiğini dile getiren Sungur, şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz bu tür aktivitelere çok ilgili. Hatta onlar bize gelip 'Hocam acaba neler yapabiliriz?' diyorlar. Öğrencilerimiz muhtarlıklardan ihtiyaç sahibi ailelerin listelerini toparlayıp getiriyorlar ve yardım yapıyorlar. Bu etkinliği söylediğimiz zaman tabiri caizse bayıla bayıla iştirak ettiler. Ben bu kadar çabuk organize olacaklarına inanmıyordum. Gerçekten çok mutlu oldum, öğrencilerim adına gurur duydum."

Öğrencilerden Burak Öztürk de şehit ailelerine yardım etmek için bir araya geldiklerini ifade ederek "Bizim için canını ortaya koyan, gece, gündüz demeden görevde olan ve nöbet tutan şehitlerimizin ailelerine yardım etmek amacıyla toplandık. Bunu okul olarak planladık. Bu yiyecekleri evlerimizde kendi imkanlarımızla hazırlayıp getirdik. Burada şehit ailelerine yardım etmeyi amaçladık." dedi.