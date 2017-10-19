Cilvegözü Sınır Kapısı'nın ticari tırlara açılması

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HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ticari tırların çıkışlarının başlamasıyla yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye sınırı yakınında yer alan Babel Hava Sınır Kapısı ve bölgesindeki olumsuz güvenlik koşulları nedeniyle insani yardım, gıda, ilaç ve temizlik maddesi dışındaki nakillere 3 Ağustos itibarıyla kapatılan sınır kapasında, dün yeniden başlayan ticari tır geçişleri kapsamında yoğunluk sürüyor.

Sınır kapısına gelen sürücüler ağırlıklı olarak gıda, tekstil, sebze ve meyve, otomobil, ev eşyaları, un, mısır, su ve elektronik eşya malzemesi yüklü tırlarını Cilvegözü Sınır Kapısı ile Babel Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede oluşturulan aktarım alanına götürüyor.

Geniş güvenlik önlemlerinin ardından çıkış yapan tırlar, sınırdaki ara alanda, taşıdıkları malzemeleri Suriye tarafından gelen araçlara boşaltıyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan aynı şekilde insani yardım malzemelerinin de çıkışları devam ediyor.

Tır sürücülerinden Mehmet Atilla, AA muhabirine, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Mersin'den çamaşır makinesi yüklediğini belirten Atilla, ''Öncüpınar Sınır Kapısı'na gidiyordum, sonradan bize daha uygun olduğundan dolayı Cilvegözü Sınır Kapısı'na yöneldik. Ticari tırların çıkış yapması bizleri ekonomik açıdan olumlu etkileyecektir.'' dedi.

Mehmet Atlar ise yol güzergahının daha rahat olmasından dolayı Cilvegözü Sınır Kapısı'nı tercih ettiklerini kaydetti.

Sınır kapısında araç kuyruğunun yaklaşık 6 kilometreyi bulduğu görüldü.