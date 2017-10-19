Gaziantepspor'dan destek çağrısı

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GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, destek çağrısında bulundu.

Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu süreçten geçen kulübün sıkıntılarının ancak el birliğiyle aşılabileceğini söyledi.

Bu kapsamda herkesin kulübe sahip çıkması gerektiğini anlatan Durmaz, şöyle konuştu:

"Bu kulüp, şehrimizin takımı. Koca bir çınarı ölüme terk edemeyiz. Bu anlamda yönetim olarak çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Ancak takımımızın içerisinde bulunduğu durum sadece yönetimdeki birkaç kişinin kaldırabileceği ölçüde değil. Bu yüzden kulübe gelir sağlayabilmek adına kampanyalar düzenleyeceğiz ama maddi destek kadar taraftarımızın manevi desteğine de ihtiyacımız var. O yüzden tüm Gazianteplilerle cumartesi günü statta buluşup, güçlerimizi birleştirerek Çaykur Rizespor'dan puan veya puanlar alabilelim."