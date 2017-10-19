"Gençlerimize çocuklarımıza büyük önem veriyoruz"

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 400 çocuğun kültürel ve sanatsal eğitim gördüğü Fegiye Teyran Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren merkezi ziyaret eden Vali Toprak, öğrenciler tarafından sergilenen halk oyunları gösterisini izledi, kültür ve sanat alanında verilen kursları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin ve çocukların çalışmalarını yerinde görmek için merkeze ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. Hakkari'de çok yetenekli çocuk ve gençler olduğunu vurgulayan Toprak, şöyle konuştu:

"Gençlerimize, öğrencilerimize, sporcularımıza, çocuklarımıza büyük önem veriyoruz. İyi yetişmeleri, memleketlerine, milletlerine, ailelerine faydalı bireyler haline gelmeleri için büyük çaba sarf ediyoruz. Onların kültürel, sosyal, sportif ve ders alanında okullarında başarılı olmaları için büyük özen gösteriyoruz."

Toprak, Hakkarililerle gurur duyduğunu dile getirdi. Gençlerin gösterdiği sevgi ve saygıyı her zaman hissettiklerini ifade eden Toprak, "Bu sevgi ve muhabbeti gördüğümüzde enerjimiz artıyor. Hizmet heyecanımız katlanıyor. Çok sevinçli bir hale geliyoruz, gurur duyuyoruz. Gençlerimizi böyle görmek diğer alanlardaki çalışma gücümüzü, hevesimizi kamçılıyor." dedi.

- "Hepimizi çok güzel günler bekliyor"

Toprak, gençlere ve halka hizmet için büyük çaba içinde olduklarını vurguladı.

Bu çabaya karşılık gençlerin ortaya koydukları başarıları çalışmaları keyifle izleyerek hep birlikte çok daha mutlu bir Hakkari olacaklarının altını çizen Toprak, "Gencimizle, vatandaşımızla, öğrencimizle, öğreticisiyle hepimiz bir bütünüz. Hepimizi çok güzel günler bekliyor inşallah." diye konuştu.

Ziyarete Vali Toprak’ın eşi Dr. Funda Toprak, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun da katıldı.

