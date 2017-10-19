Isparta'daki FETÖ/PDY operasyonu

ISPARTA (AA) - Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 41 şüpheliden 17'si tutuklandı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen 187 şüpheliden Isparta'da olduğu belirlenen 118 kişi hakkında operasyon kararı alındı.
Operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 17'si tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen kişiler hakkındaki gözaltı kararının ardından 19 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda 41 kişi gözaltına alınmıştı.