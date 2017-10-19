8 yıl önce iskeleti bulunan kişinin kimliği belirlendi

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, 2009 yılında bir çoban tarafından definecilerin kazdığı çukurda iskeleti bulunan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan kişinin kimliği DNA testiyle belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 20 Nisan 2009'da merkeze bağlı Karacaören köyü yakınlarındaki Kulaksız Dağı'nda, hayvanlarını otlatan bir çoban, definecilerin kazdığı çukurda üzeri taş ve toprakla örtülü halde insan iskeleti buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede, iskeleti bulunan kişinin kıyafetleriyle gömüldüğü belirlendi. İskeletin yanında ise tespih, tarak ve kontör kartı bulundu.

Olay yeri çalışmalarının ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilen iskelet üzerinde yapılan incelemede, maktulün kafasının arka kısmına sert cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Maktulün kimliğinin belirlenememesi ve 2009 yılında yapılan çalışmaların sonuç vermemesi üzerine cinayet faili meçhul olarak kaldı.

- Cinayetin aydınlatılması için özel ekip kuruldu

Faili meçhul kalan cinayetin aydınlatılması için Kütahya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel bir ekip kurularak yeniden çalışma başlatıldı.

Cinayet dosyasını titizlikle inceleyen ekip, olay yerinde maktule ait kıyafet ve ayakkabılardan yola çıkarak söz konusu giysi ve ayakkabıların Denizli'de üretildiğini belirledi. Üretici firmanın ise Kütahya'ya toptan satış yaptığını bildirmesi üzerine çalışmalar maktulün büyük olasılıkla Kütahyalı olduğu üzerinde yoğunlaştırıldı.

Daha sonra il genelindeki son 15 yılın kayıp başvurularını inceleyen ekip, Emet ilçesinde 2003 yılından beri kayıp olan 1962 doğumlu Ziya Dereköylü'nün yakınlarına ulaştı.

Yakınlarının olay yerinde bulunan eşyaların Dereköylü'ye ait olabileceğini söylemesinin ardından, yakınlarından alınan örneklerle yapılan DNA testinde iskeleti bulunan kişinin Ziya Dereköylü olduğu belirlendi.

Yakınları, Dereköylü'nün en son definecilik yaptığı bazı arkadaşlarıyla kazı için 2003 yılında evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını söylemeleri üzerine ekip, çalışmalarını defineciler üzerine yoğunlaştırarak şüpheliler üzerinde iz sürmeye başladı.

Jandarma ekipleri, Ziya Dereköylü'nün Kulaksız Dağı'ndaki bir define kazısı sırasında başına vurularak öldürüldüğü ve çukura gömüldüğü ihtimali üzerinde duruyor.