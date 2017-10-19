Balıkçıların umudu çinekop

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TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde avlanan balıkçılar, havaların soğumasıyla birlikte kıyıya çinekop dolu kasalarla dönmeyi umut ediyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların bu yıl palamuttan istediği verimi alamadığını söyledi.

Son dönemde daha iri balıkların ağlara takılmaya başladığını ifade eden Pehlivanoğlu, "Sezonumuz hareketli başladı. Daha sonra biraz durgunlaştı ama balıkçıya yine denizden ekmek çıktı. Palamut bu sene olmadı, mevsimi de bitmek üzere. Bundan sonra çinekop kendini gösteriyor. Balıkçılarımız çinekopun bol olmasıyla sevinecektir." dedi.

Tekirdağ'da 15 yıldır balıkçılık yapan İdris Şeremet de bundan sonra balıkçının para kazanması için iri balığın bol olmasını beklediklerini aktardı.

Balıkçı Hasan Erol ise "Çinekop çıkmaya başladı ama şimdilik az. Ama çinekopun zamanı başlıyor. İlerleyen zamanlarda çinekop olur, milletimiz bol bol afiyetle tüketir." diye konuştu.



