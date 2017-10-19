"Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı" Kayseri'de

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KAYSERİ (AA) - Türk Telekom'un, "Şimdi Senin Zamanın" sloganıyla 38 ilde kadınlara yönelik başlattığı Teknoloji Seferberliği Projesi kapsamında, Kayserili kadınlara temel internet kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Tacettin Veli Mahallesi'ndeki alana kurulan Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı'nda kadınlara internet kullanımı hakkında eğitim verildi.

Teknoloji seferberliği ile katılımcılar "e-devlet" başta olmak üzere, "Skype" ve "Google Maps" gibi uygulamaları nasıl kullanacaklarını da öğrenme fırsatı buldu.

Türk Telekom Eğitmeni Ali Osman Özefe, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gün boyunca eğitimlerin devam edeceği ve katılımcıların interneti nasıl kullanacağına dair bilgilerin verileceğini belirtti.

Eğitimlere katılan Gülsüm Yosunlukaya ise birçok işini internet üzerinden yaptığını ve eğitimlerin faydalı olduğunu kaydetti.

38 ilde kadınlara teknoloji eğitimi verilecek proje kapsamında, 3 ay içerisinde 4 bin kadının bu eğitimlerden faydalanması hedefleniyor.