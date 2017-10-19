Adana'da bir kadının bıçaklanarak araçtan atıldığı iddiası

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı tarafından kolundan bıçaklanıp araçtan atıldığı iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Beyazevler Mahallesi Baraj Caddesi'nde bir kadının otomobilden düştüğünü gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralı kadın, çevredeki vatandaşların da yardımıyla taksiyle Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kolundan bıçakla yaralandığı belirlenen Meryem Tekin (37), tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tekin, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, erkek arkadaşı M.M'nin arabayla giderken aralarında tartışma çıkması üzerine kendisini bıçaklayıp araçtan attığını iddia etti.

Erkek arkadaşının uyuşturucu kullanmaya zorladığı ve bu nedenle aralarında tartışma çıktığı ileri sürülen Tekin, "İyi ki devletimiz var. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Kadınların haklarının savunulmasını istiyorum." dedi.

Daha sonra polis merkezine götürülen Tekin, M.M. hakkında şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.