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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Kültürel Mirasın Korunması Uluslararası Bursa Sempozyumu" başladı.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Tayyare Kültür Merkezi'nde (TKM) gerçekleştirilen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, koruma politikasının bir savaşa dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'deki kültürel varlıkların önemini vurgulayan Sözen, "Kendi ürettiğin varlığı, tarihsel boyut içinde kendi varlık nedenin olarak gördüğün bir şeyi korur duruma düştüysen orada anlamsız bir yanlışlık vardır. Geçmişle bugün arasında bağ kuramama vardır." diye konuştu.

Sözen, kültürel varlıkların önemine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bir binanın kimliği varsa, bizim yaşamımızda yeri varsa, bir serüvenin parçasıysa onun tescil edilerek korumaya alınması da bir acizliktir. 'Koruma' sözcüğünün kendisi bana çok ağır geliyor. Katı kalıplarda dünyanın koyduğu ölçüler içinde Türkiye'de koruma politikası yapılamaz. Halkınla paylaşmadığın, onu ikna edemediğin zaman o içselleşmiş bir koruma politikası değil, durumu idare etmektir. Mustafa Kemal Atatürk 'Az zamanda çok iş yaptık.' diyor. Biz çok zamanda çok az iş yaptık. Doğal varlıklar hızla tükendiğinde kültürel varlıkların aldığı yara 5 misli büyür. Çünkü kültür o doğal zenginlikten doğan bir varlıktır."

Vali Yardımcısı Abidin Ünsal da tarihi ve kültürel varlıkların zengin olduğu bir kentte görev yapmaktan mutluluk duyduğunu anlattı.

Tarihi ve kültürel varlıkların korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının önemli olduğunu ifade eden Ünsal, "Tarihi binaların üzerine diğer binaların gölgesinin bile düşmemesi gerekir. Mesele sempozyumda konuşulanların havada kalması değil yer yüzüne indiğini görmektir. Sempozyumun yararlı olacağını düşünüyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şükrü Köse ise Bursa'nın farklı kültürlere ev sahipliği yaptığına işaret ederek etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

İki gün sürecek sempozyumda, çeşitli ülkelerden 25 konuşmacı, "mimari koruma", "mimari bezeme konservasyonu", "kentsel koruma", "arkeoloji ve koruma", "korumada geleneksel hayat kültürü" konularında sunum yapacak.

