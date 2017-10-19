Doğu Karadeniz'de 2 mevsim bir arada

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ARTVİN (AA) - Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde adeta 2 mevsim bir arada yaşanıyor.

İtalya'nın Milano kentinde toplanan Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda "sakin şehir" unvanı alan Artvin'in Şavşat ilçesi, sonbaharla birlikte yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına büründü.

Hava sıcaklıklarının zaman zaman mevsim normallerinin altına düştüğü yörede yüksek kesimlere yağan kar, ilçenin tepelerini beyaz örtüyle kapattı.

Doğal güzelliği, gölleri, ahşap mimarisi, milli parkları, kendine özgü kültürel yapısı ve tarihi eserleriyle ilgi çeken ilçe, sonbahar ve kışı bir arada yaşatan görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.



Şehrin stres ve gürültüsünden bunalıp doğayla iç içe sakin bir ortamda tatil yapmak isteyenlerin özellikle tercih ettiği ilçe, fotoğraf tutkunlarının ölümsüzleştirdiği eşsiz görüntülere de ev sahipliği yapıyor.

Öte yandan, yaylacılar ise havaların soğumasıyla küçükbaş hayvanlarını ilçe merkezine indirmeye devam ediyor.