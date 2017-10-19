Ahmed-i Hani Havalimanı'nda yangın tatbikatı

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AĞRI (AA ) - Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda yangın ve kurtarma tatbikatı, gerçeği aratmadı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Ahmed-i Hani Havalimanı Başmüdürlüğünce, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Müdürlüğü (ARFF) ekiplerinin katılımıyla tatbikat yapıldı.

Senaryo gereği havalimanına inişe geçen 150 yolcu ve 6 mürettebatı bulunan uçak, pistin başlangıç kısmına düştü. Yaklaşık 4 bin litre yakıtı bulunan uçakta yangın çıktı.

DHMİ uçak kaza kırım kurtarma ve yangınla mücadele yönergesi kapsamında yapılan tatbikatta, telsizden anons edilmesinin ardından havalimanı içinde bulunan itfaiye ekipleri yaklaşık 1 dakika 35 saniyede olay yerine ulaştı.

İtfaiye ekipleri duman çıkan bölüme su, köpük ve kimyasal söndürücü ile müdahale ederken, DHMİ Müdürlüğü personeli ve sağlık görevlileri de uçaktaki yolculara müdahale etti.

Ahmed-i Hani Havalimanı Müdürü Abdullah Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür tatbikatları sıklıkla yaptıklarını söyledi.

Yalçınkaya, tatbikatın her an yaşanması muhtemel acil durumlara karşı, varsa eksik yanlarını görmek ve bunları geliştirmek olduğunu ifade etti.

Tatbikatın çok başarılı ve amacına ulaştığını kaydeden Yalçınkaya, "Diğer kurum ve kuruluşlarla acil durum protokolü gereği yapılan anlaşmaların da ne kadar verimli olup olmadığını burada gördük. ARFF ekiplerimiz kısa sürede yangın bölgesine ulaşarak, başarılı bir müdahale ile yangını söndürdü. Tüm ekipleri tebrik ederim." diye konuştu.











