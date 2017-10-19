Mısır hasadı yapılırken obruk oluştu

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KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde Büyük Karakuyu mevkisinde Mısır hasadı yapıldığı sırada yeni bir obruk oluştu.

Alınan bilgiye göre, sık sık obruk meydana gelen Karapınar’a 7 kilometre mesafedeki Büyük Karakuyu mevkisinde 6 metre çapında 10 metre derinliğinde obruk oluştu.

Obruk, mısır hasadı yapan biçerdöveri kullanan Deniz Gülbahar tarafından fark edildi. Kısa süre şaşkınlık ve şok yaşayan Gülbahar, durumu hemen tarla sahibi Hüseyin Tetik’e bildirdi. Mısır hasadı, obruğun yarattığı tehlikeye rağmen devam etti.

Tarlasında sahibi Hüseyin Tetik, yaptığı açıklamada, obruk oluşumundan 1 gün önce tarlayı gezdiğini söyledi.

Bir anda oluşan obrukla karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadığını belirten Tetik, şöyle devam etti:

"Biçerdöveri kullanan arkadaş obruğu görünce haber verdi. Şu an hasat devam ediyor. Bu, yeni bir obruk olmaz anlamına gelmiyor. Yeni obruk oluşabilir. Burası zaten obrukların sık meydana geldiği yer. Kısa bir süre önce yeni bir obruk daha oluşmuştu. Bölgede tedirginlik var."

Obruğun kenarlarındaki bölünmelerin daha da genişleyip derinleşeceğine işaret ettiğini dile getiren Tetik, "Suyu azaldığı için obruk oluştu diyorlar buna inanmıyorum. Toplam 120 dekar Mısır hasadı yapılacak." diye konuştu.

Biçerdöver kullanırken obruğu fark eden Deniz Gülbahar da olayı şöyle anlattı:

"Karakuyu mevkisinde yeni mısır hasadına başlamıştık. Bir süre hasat yaptıktan sonra önümüzde çukur gördüm. Panikleyip korktum, kaçtım. Telefon ile tarla sahibine haber verdim. Hasat yaptığımız sırada obruk oluşmuş. Şu anda Obruk biraz gerimizde kaldığı için hasada devam ediyoruz. Tehlikeye rağmen çiftçiyi mağdur etmemek için çalışıyoruz. Kendimizi de korumaya çalışıyoruz. Bu bölgede sık sık obruk oluşumları sebebi ile bu duruma alıştık."

