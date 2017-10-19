Şanlıurfa'da terör operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 10 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne yönelik yaptıkları çalışmalarda, bazı kişilerin sosyal medyadan PKK/KCK propagandası yaptıklarını belirledi.
Viranşehir merkez ve kırsaldaki bazı mahallelere operasyon düzenleyen ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.