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Şanlıurfa'da terör operasyonu

19 Ekim 2017 Perşembe, 11:45

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 10 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne yönelik yaptıkları çalışmalarda, bazı kişilerin sosyal medyadan PKK/KCK propagandası yaptıklarını belirledi.

Viranşehir merkez ve kırsaldaki bazı mahallelere operasyon düzenleyen ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.



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