Gaziantep'teki cinayet

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te önceki gün otomobilindeki kız arkadaşını tabancayla vurarak öldürdükten sonra araçla şehirde dolaşırken yakalanan zanlı, tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen zanlı Cuma Pancar (38), mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kız arkadaşıyla evlenebilmek için eşinden boşanan ve olay günü alkollü olduğu belirlenen Pancar'ın, vücuduna 16 kurşun isabet eden kadını, "kendisinden ayrıldığı için öldürdüğünü" söylediği öğrenildi.

İddiaya göre, Cuma Pancar, kız arkadaşı Arzu Gültekin (31) ile önce gün akşam Alleben Göleti'nde yemek yedikten sonra 27 RS 101 plakalı otomobille gezintiye çıkmış, bu sırada çıkan tartışma sonucu Gültekin'i otomobilde silahla öldürmüş, cesetle şehirde 5 saat dolaştıktan sonra polisler tarafından yakalanmıştı.