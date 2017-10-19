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AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türklerin tarihi olmadan dünya tarihi yazılamaz. Türkler 120 civarında devlet kurmuş ve hiçbir millet yoktur ki; farklı coğrafyalarda hükümdarlık sürsün. Bakın Çin Seddin'den Viyana kapılarına kadar, Ukrayna'dan Orta Afrika'ya kadar her tarafta hükümdarlık sürmüş, gerçekten muhteşem milletiz." dedi.

Eroğlu, bir termal otelde düzenlenen, "1. Türk Tarihi Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, hükümet olarak tarihi eserleri ihya ettiklerini bildirdi.

Eroğlu, "Bu bölge şehit kanlarıyla yoğrulmuş bir bölgedir. İstiklal Harbi'nde aziz Atatürk ve silah arkadaşları, Akşehir'den Şuhut'a geldiler. Afyon o zaman işgal edilmiş. Şuhut'a girememişler ve 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece karargah Kocatepe'ye taşınmış. 26 Ağustos sabahı Büyük Taarruz emri verilmiş. 9 Eylül'de düşman denize dökülmüştür." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar'ın, Cumhuriyetin kurulduğu, şehit kanlarıyla yoğrulmuş topraklar olduğunu vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Tarihimize bakarsak, Anadolu'nun Türklere açılmasıyla önemli büyük zaferler elde edilmiş. Tabii Türklerde devletin önemi çok büyük. Türkler gerçekten büyük bir millet. Türklerin tarihi olmadan dünya tarihi yazılamaz. Türkler 120 civarında devlet kurmuş ve hiçbir millet yoktur ki farklı coğrafyalarda hükümdarlık sürsün. Bakın Çin Seddin'den Viyana kapılarına kadar, Ukrayna'dan Orta Afrika'ya kadar her tarafta hükümdarlık sürmüş, gerçekten muhteşem milletiz. Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Her konuşmamızda şunu söyleriz; Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Birlik beraberlik ve kardeşliğimizi daha da pekiştirdiğimiz müddetçe bizim töremizi hiç kimse bozamaz, devletimizi hiç kimse yıkamaz."

Eroğlu, birlik ve beraberliği 15 Temmuz'da bütün milletin gösterdiğine işaret ederek, "15 Temmuz, milletimizin sadece kendi tarihinde değil, dünya tarihine yazdığı bir kahramanlık destanıdır." ifadesini kullandı.

Sempozyuma, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Mustafa Solak, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen ve davetliler katıldı.

Sempozyumun ardandan, "Osmanlı Fermanlar ve Beratlar" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.