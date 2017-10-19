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Malatya'da kültür sanat

19 Ekim 2017 Perşembe, 11:59

MALATYA (AA) - Samsun Devlet Tiyatrosu, "Lysistrata" oyununu Malatya'da izleyicilerin beğenisine sunacak.

Aristofanes'in yazdığı, çevirisini Sabahattin Eyüboğlu ve Azra Erhat'ın yaptığı, Barış Erdenk'in yönettiği oyunda, Yunanistan'ın iki büyük gücü olan Atina ve Sparta arasındaki iktidar mücadelesi ile artan gerilimin savaşa dönüşmesi, yıkımdan ve ölümden başka bir şey getirmeyen savaşa karşı kadınların Lysistrata'nın liderliğinde örgütlenmesi ve erkekleri barışa zorlaması anlatılıyor.

Dekor tasarımını Hasan Yavuz, kostüm tasarımını Funda Karasaç'ın yaptığı oyunda, Fi̇li̇z Demi̇ralp, Begüm Atak, Fi̇li̇z Uysal, Göksu Gi̇ri̇şken ve Neyra Karaböcü rol alıyor.

Oyun, Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de ve 21 Ekim Cumartesi saat 14.00 ile 20.00'de Malatyalı tiyatroseverler için sahnelenecek.

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