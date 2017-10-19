AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, Sakarya'da

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SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Sakarya'da çeşitli temaslarda bulundu.

Bir dizi ziyaret için Sakarya'ya gelen Karacan, AK Parti İl Başkanlığı'ndaki programın ardından bir süre önce safra kesesi ameliyatı yapılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'na makamında geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Karacan'ın, Toçoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletmesinin ardından görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, burada konuşan Karacan, "Sakarya, farklı kültürden insanların bir arada yaşadığı bir şehir. Buradaki uyum gerçekten çok güzel. Gördüğüm kadarıyla Sakarya 2019'a hazır." ifadelerini kullandı.

Toçoğlu ise ziyareti dolayısıyla Karacan'a teşekkür ederek, Sakarya olarak 2019'da yeni bir başarıya daha imza atacaklarını belirtti.

Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Demir ve ilçe belediye başkanları da hazır bulundu.

- "Şehrin bütün dinamikleri burada"

Kentteki bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşan Karacan, burada yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak çok güzel bir tabloyla karşılaştığını söyledi.

Sakarya'daki ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade eden Karacan, tüm illeri gezdiğini, dinamik, içten, birbiriyle bir şekilde yan yana gelen kentlerin öne çıktığına dikkati çekti.

Sabah saatlerinde teşkilata geldiklerini ve buradaki katılımın oldukça yoğun olduğunu anlatan Karacan, şöyle devam etti:

"Şehrin bütün dinamikleri burada... Ticaret ve Sanayi Odası, esnaf odaları, borsa, bütün vakıflar, sendikalar, gazeteci cemiyetlerinin temsilcileri herkes burada. İşte olması gereken, bir şehrin kalkınması için olması gerekli olan konulardan birisini ben bugün Sakarya'da gördüm. Bunun için hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum. Sivil toplum örgütlerinden yetişen bir kardeşiniz olarak demokrasinin en önemli unsurlarından biri olan sivil toplum örgütlerinin değerini, önemini her türlü makamlarda yaşamış ve en üst konumlarda bulunmuş bir kardeşiniz olarak sizleri dinlemeye geldim."

Sivil toplum örgütlerinden alacağı bilgiyi Merkezi Yürütme Kurulu'nda (MYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağını belirten Karacan, sivil toplum kuruluşlarından kentle veya ülke sorunlarıyla alakalı görüşlerini aktarmalarını istedi.

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.