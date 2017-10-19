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Muğla'da arazöz devrildi: 5 yaralı

19 Ekim 2017 Perşembe, 12:15

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde arazözün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Fethiye Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Erhan Çolak kullandığı 48 FV 543 plakalı arazözle, Göcek Mahallesi’nden gelen yangın ihbarı üzerine yola çıktı.

Karacaören mevkisinde şarampole devrilen arazözün sürücüsü Çolak ile yanındaki İsa Çevik, Mehmet Ali Çatak, Ergün Türkmen, Erdoğan Koyuncu yaralandı. Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hastanede yaralıların durumuna ilişkin bilgi alan Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, arazözdeki yaralıların arkadaşları tarafından bulundukları yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldıklarını söyledi.

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