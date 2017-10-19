FETÖ'nün TSK'daki fişleme işini "Bilgin" yapmış

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, "Bilgin" diye adlandırılan kişilerin, TSK içerisine sızdırılan örgüt mensupları aracılığıyla personelin fişleme bilgilerini temin ettiği ve örgüt mensuplarına yer açmak için bu bilgileri kullandığı bilgisine yer verildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 123 sayfalık iddianamede, 8'i tutuklu 19 sanığın, "terör örgütüne üye olmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından farklı oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor.

FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasının sanık ifadelerinden hareketle detaylarıyla anlatıldığı iddianamede, devlet kademelerindeki yapılanmaya ve sızılan yerin önemine göre, örgüt içerisindeki mahremiyetin arttığına işaret edildi.

İddianamede "Birim yapılanması Terminolojisi" başlıklı bölüm içerisinde bulunan "Birimde 'Bilgin' kavramı" adı altında şu bilgilere yer verildi:

"Bilgin, Türk Silahlı Kuvvetlerine sızdırılan örgüt mensupları vasıtasıyla örgüte karşı personelin fişleme bilgilerini temin eden ve bu bilgiler üzerinden örgüt mensuplarına yer/pozisyon açmak, örgüt karşıtlarını tasfiye etmek amacı ile isimsiz mektup, e-posta, Twitter gibi yollarla TSK ve BİMER tarafından bilinir hale getirmek amacıyla çalışan bir örgüt mensubudur. Aynı zamanda 'Bilgin' denilen örgüt mensubu örgüt içinde kullanılan iletişim sistemlerinin güncel kullanım biçim ve sosyal medya üzerinden algı oluşturma amacına yönelik olarak takip edilecek sosyal hesaplarını belirleme görevi de 'Bilgin' tarafından icra edilmektedir."