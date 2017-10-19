Memur Sen Genel Başkanı Yalçın:

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ŞIRNAK (AA) - Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "İnsanların Şırnak'ta görevde kalma süresi 1,7, Hakkari'de 1,5, batıda 15 yıldır. Her toplu sözleşme zamanında ısrarla söylüyorum; eğer buradaki arkadaşlarımıza mali anlamda bir özendirme, ek bir tazminat uygulaması yapılmazsa, bir teşvik unsuru ortaya konulmazsa durumu çok toparlama şansı yok. Burada kalma süresini artırmak gerekiyor." dedi.

Yalçın, bir otelin konferans salonunda düzenlenen Memur Sen İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 1999-2003 yılları arasında Şırnak'ta öğretmen olarak görev yaptığını, kentin zorluk ve imkansızlıklarının farkında olduğunu belirtti.

Terörün kentte büyük acı ve travmalar yaşattığını kaydeden Yalçın, terör saldırıları sonucunda yıkılan binaların, devlet eliyle hızla inşa sürecinin yaşandığını aktardı.

Sendika olarak sıradan bir kitle olmadıklarını dile getiren Yalçın, şöyle konuştu:



"Bu ülkenin entelektüel aydınlarıyız. Bu coğrafyada nelerin olup bittiğini görmek durumundayız. Bizim ayakta kalmamız ve yarınlara umut olmamız için aramızdaki sanal sınırları görmeyerek gönül coğrafyamızı bir arada tutarak birbirimizin derdiyle hemhal olmalıyız. Başka çaremiz yok. Türkiye'den başka umut da yok. Siz ayağa kalkarsanız diğerlerinin de ayağa kalkacak bir dalı olabilir. Onun için bu memleketi baltamaya yönelik bütün hareketler, yapılan bütün dizaynlar, bütün hareketler hepsi organize bir aklın bu zeminde uyguladıkları deneylerdir ve bunun acısını yaşıyoruz."

- Görevde kalma süresi

İnsanların görevde kalma sürelerinin Türkiye ortalamasında Şırnak ve Hakkari'de çok kötü olduklarını belirten Yalçın, bunu değiştirmek için çalıştıklarını anlattı.

Yalçın, konuşmasını şöyle tamamladı:



"İnsanların Şırnak'ta görevde kalma süresi 1,7, Hakkari'de 1,5, batıda 15 yıldır. Her toplu sözleşme zamanında ısrarla söylüyorum; eğer buradaki arkadaşlarımıza mali anlamda bir özendirme, ek bir tazminat uygulaması yapılmazsa, bir teşvik unsuru ortaya konulmazsa durumun çok toparlama şansı yok. Burada kalma süresini artırmak gerekiyor. Buranın kendine göre zorluğu ve gideri var. Bir şeyi iyi bileceğiz. Çünkü bizim boş bıraktığımız alana art niyetli birisi mutlaka bir adım atıyor. Bunu sağlamak kamu görevlileri olarak boynumuzun borcudur. Bu ülkeye ve insanlığa iyilik yapacaksak bulunduğumuz mevcut işimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız."

Daha sonra toplantı basına kapalı devam etti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Adem Ergül, Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, İl Temsilcisi Abdullah Çatı ve sendikaların ilçe temsilcileri katıldı.