"Cumhuriyet Kadınları Korosu" huzurevinde konser verdi

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EDİRNE (AA) - "Cumhuriyet Kadınları Korosu" Edirne Huzurevi'nde konser verdi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri uygulamalı etkinlikler kapsamında huzurevinde yaşlılarla bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul Köyü'nde yaşayan 17 kadından oluşan "Cumhuriyet Kadınlar Korosu" konser verdi. Koro üyeleri, yaşlıların istek parçalarını da seslendirdi.

Huzurevi sakinleri hem sesleri hem de oyunlarıyla koroya eşlik etti.

-"Bazı şarkıları dinleyince gençliğimi hatırladım"

Huzurevi sakini 90 yaşındaki İsmail Katı, konseri beğendiklerini ve gönüllerince eğlendiklerini söyledi. Bu tür etkinliklerin huzurevinde yaşayanları mutlu ettiğini anlatan Katı, bazı şarkıları dinleyince gençliğini hatırladığını ifade etti.

81 yaşındaki Zekiye Ata, huzurevinde yaşlılara çok iyi bakıldığını söyledi. Üniversite öğrencilerinin zaman zaman ziyaretlerde bulunduğunu aktaran Ata, "Pasta kestik, yedik. Öğrencilerle konuştuk. Şarkılarımızı dinledik. Bizimle ilgileniyorlar. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun." dedi.

TÜ Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Öğretim Üyesi Nevin Ağır da üniversitenin öğrencilere sosyal yaşamı her şeyiyle öğrettiğini dile getirdi. Gençlerin yaşlılarla sık sık bir araya gelerek vakit geçirdiğini anlatan Ağır, koronun konserinin etkinliğe renk kattığını kaydetti.

Cumhuriyet Kadınları Koro Şefi Şükran Akdeniz ise koronun bir yıl önce ekim ayında kurulduğunu bu nedenle de kuruluş gününü de kutladıklarını söyledi.

Koro üyelerinin çiftçi, pazarcı ve ev hanımı olduğunu belirten Akdeniz, "Huzurevinde yaşlılarla bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz. Koromuzdan da görüyorsunuz ömür geçse de ruh eskimiyor. Köyümüzde imece dediğimiz usulle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayşe hanıma gidiyoruz tarhana yapıyoruz, yufka açıyoruz, kuskus yapıyoruz. Bu gelenekleri de koromuzda canlandırıyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş ve Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da katıldı.















