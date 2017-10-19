Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Cumhuriyet Kadınları Korosu" huzurevinde konser verdi

19 Ekim 2017 Perşembe, 12:28

EDİRNE (AA) - "Cumhuriyet Kadınları Korosu" Edirne Huzurevi'nde konser verdi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri uygulamalı etkinlikler kapsamında huzurevinde yaşlılarla bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul Köyü'nde yaşayan 17 kadından oluşan "Cumhuriyet Kadınlar Korosu" konser verdi. Koro üyeleri, yaşlıların istek parçalarını da seslendirdi.

Huzurevi sakinleri hem sesleri hem de oyunlarıyla koroya eşlik etti.

-"Bazı şarkıları dinleyince gençliğimi hatırladım"

Huzurevi sakini 90 yaşındaki İsmail Katı, konseri beğendiklerini ve gönüllerince eğlendiklerini söyledi. Bu tür etkinliklerin huzurevinde yaşayanları mutlu ettiğini anlatan Katı, bazı şarkıları dinleyince gençliğini hatırladığını ifade etti.

81 yaşındaki Zekiye Ata, huzurevinde yaşlılara çok iyi bakıldığını söyledi. Üniversite öğrencilerinin zaman zaman ziyaretlerde bulunduğunu aktaran Ata, "Pasta kestik, yedik. Öğrencilerle konuştuk. Şarkılarımızı dinledik. Bizimle ilgileniyorlar. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun." dedi.

TÜ Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Öğretim Üyesi Nevin Ağır da üniversitenin öğrencilere sosyal yaşamı her şeyiyle öğrettiğini dile getirdi. Gençlerin yaşlılarla sık sık bir araya gelerek vakit geçirdiğini anlatan Ağır, koronun konserinin etkinliğe renk kattığını kaydetti.

Cumhuriyet Kadınları Koro Şefi Şükran Akdeniz ise koronun bir yıl önce ekim ayında kurulduğunu bu nedenle de kuruluş gününü de kutladıklarını söyledi.

Koro üyelerinin çiftçi, pazarcı ve ev hanımı olduğunu belirten Akdeniz, "Huzurevinde yaşlılarla bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz. Koromuzdan da görüyorsunuz ömür geçse de ruh eskimiyor. Köyümüzde imece dediğimiz usulle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayşe hanıma gidiyoruz tarhana yapıyoruz, yufka açıyoruz, kuskus yapıyoruz. Bu gelenekleri de koromuzda canlandırıyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş ve Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da katıldı.





İLGİLİ HABERLER
Yunan gümrükçülerin grevi başladı
YEREL

YUNAN GÜMRÜKÇÜLERİN GREVİ BAŞLADI
Edirne’de trafik kazası: 2 ölü
YEREL

EDİRNE’DE TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ
Edirne’deki FETÖ/PDY davası
YEREL

EDİRNE’DEKİ FETÖ/PDY DAVASI

Milli güreşçi Adar'ın hedefi zirvede kalmak
YEREL

MİLLİ GÜREŞÇİ ADAR'IN HEDEFİ ZİRVEDE KALMAK
Edirne'de 186 kaçak ve sığınmacı yakalandı
YEREL

EDİRNE'DE 186 KAÇAK VE SIĞINMACI YAKALANDI
FETÖ şüphelisi sınırı geçemedi
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİSİ SINIRI GEÇEMEDİ
Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
YEREL

EDİRNE'DE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Edirne Ticaret Borsası
YEREL

EDİRNE TİCARET BORSASI

Yunan gümrükçülerin grevi yaya geçişlerini de etkileyecek
YEREL

YUNAN GÜMRÜKÇÜLERİN GREVİ YAYA GEÇİŞLERİNİ DE ETKİLEYECEK