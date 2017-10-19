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Adıyaman'da halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen öldü

19 Ekim 2017 Perşembe, 12:47
Adıyaman'da halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen öldü

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 49 yaşındaki öğretmen, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan sınıf öğretmeni Sinan Ercan, aniden fenalaşarak yere düştü.

112 Acil Servis ekiplerince halı sahada müdahale edilen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen 3 çocuk babası Ercan, hayatını kaybetti.

Adıyaman'a iki ay önce atandığı öğrenilen ve 28 yıllık öğretmen olan Ercan'ın cenazesi, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

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