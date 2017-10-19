Çinli firmalar güneş enerjisi yatırımı için Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Çin'den gelen bir grup iş adamının Gaziantep, Adıyaman ve Kilis bölgesinde güneş enerjisi alanında yatırım yapmayı planladığı bildirildi.
İpekyolu Kalkınma Ajansından (İKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin İşadamaları Derneği Başkanı Song Zi Bin ve beraberindeki heyet, İKA'yı ziyaret etti.
Ziyarette, Çin’de ilk 500 içinde yer alan bazı firmaların temsilcileri, TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesine 100 megavatlık güneş enerjisi santrali yatırımı yapmayı istediklerini ifade etti.
İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da bölgenin yenilenebilir enerji potansiyeli, yatırım maliyetleri ve yatırım ekosistemi hakkında heyete bilgi verdi.
TRC1 bölgesinin coğrafi konumu itibarıyla yatırımcılara önemli ayrıcalıklar sağladığını belirten Akyılmaz, yatırım destek ofisleri aracılığıyla her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.