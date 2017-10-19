Sakarya'da sağlık çalışanları hakkında FETÖ/PDY davası

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 9 sanık, hakim karşısına çıktı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz 9 sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.

Kimlik tespiti ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin özetinin okunmasının ardından, sanıkların savunmaları alındı.

Tutuksuz sanık eski doktor T.D. savunmasında, Hendek Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışırken Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) ihraç edildiğini söyledi.

Çalıştığı dönemde cumartesi günleri için nöbet getirildiğini belirten sanık T.D, "Bunun uygun olduğunu düşünmüyordum. Ufuk Sağlık Sen'in temsilcileri çalıştığım kuruma geldi, nöbet olayına karşı olduklarını ve başka konularda ciddi çalışma yaptıklarını söylediler üye oldum. Daha önce başka sendika üyeliğim yoktu. 15 Temmuz'dan sonra örgütle bağlantılı olduklarına dair haberler çıktı, istifa ettim." diye konuştu.

Sanık T.D, 17-25 Aralık olaylarından önce zaman zaman herkese açık olan yapının organize ettiği toplantılara katıldığını dile getirerek, "Toplantılarda seçilmiş ve atanmışlar da vardı. Toplantılarda peygamber efendimizin hayatı anlatılıyordu, Kur'an-ı Kerim okunuyordu. Fetullah Gülen'in kitapları okutulmuyordu. Sık yapıldığı belirtilen toplantılara katılmadım. 2013 yılında Sakarya'da Türkçe Olimpiyatları etkinliği yapıldı, bir kez katıldım. Şehir dışındaki bu etkinliklere katılmadım, suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanık A.T. de Hendek Devlet Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olarak çalışırken KHK ile ihraç edildiğini aktardı.

2014 yılında Ufuk Sağlık Sen'e üye olduğunu anlatan sanık A.T, "Sendikanın temsilcileri hastaneye gelmişlerdi, sunum yaptılar, üye olmuştum. Bu sendikaya geçmeden önce Sağlık Sen'e üyeydim fakat memnun değildim. Ufuk Sağlık Sen'e geçtim fakat örgüte bağlı olduğunu duydum ve 2015 Aralık ayında istifa ettim. Terör örgütü üyeliği suçlamasını kabul etmiyorum. Ufuk Sağlık Sen'e girdiğimde bu yapıyla irtibatının olduğunu bilmiyordum, bilseydim geçmezdim. Beraatımı talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Diğer 7 sanık da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını istedi.

Söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin beyanlarına katıldıklarını, suçlamaları kabul etmediklerini ifade ederek, savunmalarına ilişkin belgeleri bir sonraki celse vereceklerini aktardı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede aralarında KHK ile ihraç edilenlerin de bulunduğu 9 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 7 yıl 6'şar aydan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Aralarında doktor, laboratuvar teknisyeni ve teknikeriyle tıbbi sekreterin bulunduğu 9 sanığın KHK ile kapatılan Ufuk Sağlık Sen'e üye olduğu belirtilen iddianamede, bazı sanıkların Bank Asya'da hesabının olduğu kaydedildi.