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Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

19 Ekim 2017 Perşembe, 13:00

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan Suriye ve Irak uyruklu 24 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığınca göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Bitez açıklarından Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası istikametine seyreden ve ışıkları yanmayan şüpheli bir sürat teknesi tespit edildi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürat teknesi bir süre sonra durduruldu. Teknede, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriye uyruklu 20 kişi ile Irak uyruklu 4 kişi yakalandı.

Bodrum Sahil Güvenlik iskelesine getirilen ve sağlık kontrolleri yapılan yabancı uyruklulara yiyecek verildi.

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