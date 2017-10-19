Hakkari merkezli FETÖ/PDY operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Hakkari, Van, Adana, Osmaniye, Trabzon, Ankara, Adıyaman, Konya, Manisa ve İstanbul'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen, aralarında meslekten ihraç edilmiş asker, öğretmen, avukat, komiser, komiser yardımcısı ve polislerin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Operasyonda adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin arandığı belirtildi.