Milli sporcular öğrencilerle buluştu

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KOCAELİ (AA) - P&G Türkiye'nin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle yürüttüğü Olimpik Anneler Projesi kapsamında olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgül'ün de aralarında olduğu 12 milli sporcu, Kocaeli'de ortaokul öğrencilerine spor malzemesi dağıttı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen 81 ilde 81 okula spor malzemesi kampanyasının 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ayağı Kocaeli'den başladı



Dilovası ilçesindeki Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, Taha Akgül, milli bisikletçi Ahmet Örken, milli judocular Ahmet Şahin Kaba ve Dilara Lokmanhekim, milli güreşçiler Ali Cengiz ve Evin Demirhan, milli badmintoncu Aliye Demirbağ, milli yelkenci Dilara Uralp, milli eskrimci Enver Yıldırım, milli cimnastikçi Gürkan Mutlu, milli yüzücü Nida Eliz Üstündağ ile milli kanocu Yavuz Selim Balcı öğrencilerle bir araya geldi.

MEB Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Mücahit Akgün, burada yaptığı konuşmada, yarının teminatı olan gençlerin beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmesinin ve öğrencilere olimpiyat ruhunu aşılamanın öneminin farkında olduklarını belirterek, bundan dolayı bu tür projelerin artarak devam etmesini umut ettiğini söyledi.

P&G Türkiye ve Kafkasya Markalar Direktörü Taygun Günay, 2014 yılında hayata geçirdikleri Olimpik Anneler Projesi'nin Türkiye'de sporu destekleme yolunda önemli bir aşamayı temsil ettiğini kaydetti.

Projeyle hem doğrudan hem de dolaylı olarak çocukları ve gençleri spora yönlendirmeye, aileleri spor konusunda bilinçlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Günay, "Türkiye'de 30. yılımız olması vesilesiyle 30 genç milli sporcumuz ve annesine desteğimizi açıkladık. Destek olduğumuz sporcularımızı milli gururumuz Taha Akgül ile birlikte spor malzemelerini yenilediğimiz Dilovası Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu'nda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ise P&G Türkiye'nin düzenlediği kampanyanın çok büyük önemi olduğuna değinerek, bir futbol ve basketbol topunu küçümsememek gerektiğini, bunların genç sporcular için çok büyük anlam ifade ettiğini belirtti.

Taha Akgül, kendilerinin de aynı o yollardan geçtiğini belirterek, şunları aktardı:

"Küçükken bir milli takım tişörtü giyebilmek bile bizim için hayaldi. Milli takıma girip ülkeni temsil etmek çok büyük olay. Bu anlamda P&G'nin bu kampanyasına destek veriyoruz. Bu tarz kampanyaların artmasını talep ediyoruz çünkü Anadolu'da imkanları yeterli olmayan okullarımız var. Bu kampanyaların Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki okullara ulaştığında daha da anlam kazanacağını düşünüyorum."

Konuşmaların ardından öğrencilere basketbol ve futbol topu dağıtan milli sporcular, daha sonra birlikte fotoğraf çektirdi.