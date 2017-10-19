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Tunceli-Elazığ karayoluna döşenen patlayıcı imha edildi

19 Ekim 2017 Perşembe, 13:30

TUNCELİ (AA) - Tunceli-Elazığ karayolunda bulunan ve güvenlik güçlerine yönelik saldırı yapılması amacıyla döşendiği belirlenen el yapımı patlayıcı düzeneği kontrollü infilak ettirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından Tunceli-Elazığ karayolunda patlayıcı ve mayın taraması yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kontrollerde düdüklü tencere içerisine yerleştirilmiş, amonyum nitrat ve küçük tüp ile hazırlanmış, tahrip gücü yüksek patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir. Düzenek, Cumhuriyet Başsavcımızın talimatıyla olay yerinde imha edilmiştir."